Gangapar News: पिछली बरसात में टूटी पुलिया की मरम्मत का इंतजार
Gangapar News: एक साल पहले बरसात में शिवपुर गांव की पुलिया टूट गई थी, इससे गांव के नागरिकों को यात्रा में कठिनाई हो रही है। प्रशासन ने महीनों बाद भी मरम्मत नहीं की है। स्थानीय लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि अगर जल्द ही पुलिया का मरम्मत नहीं हुआ, तो उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी।
Gangapar News: एक साल पहले बरसात में टूटी शिवपुर गांव की पुलिया न बन पाने से राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तमाम गांवों के सैकड़ों लोग प्रतिदिन इसी पुलिया से गुजरते हैं। एक साल पहले जुलाई महीने में बरसात के दौरान मांडा क्षेत्र के शिवपुर गांव में बनी पीडब्ल्यूडी की पुलिया अचानक एक ट्रैक्टर गुजरने के दौरान टूट गई थी। पुलिया टूटने के महीनों बाद पुलिया के नीचे पानी निकासी के लिए पाइप लग पाई, लेकिन अभी तक इस पुलिया का मरम्मत नहीं हो पाया। शिवपुर गांव के रामजी, शिवलाल, उमा शंकर, लल्लू प्रसाद, सत्य नारायण, ओम प्रकाश मौर्य, राम आसरे, विजय बहादुर, हिंछलाल, शिव शंकर, फूलचंद्र, केशव लाल मौर्य, कृष्णा कांत मौर्या, चंद्रिका प्रसाद गौड़, जंगी लाल गौड़, हुबराज, राम कुमार गौड़ आदि का कहना है कि एक से यह पुलिया टूटी है।
केवल मिट्टी के सहारे पाइप डाल दी गई है। बरसात होते ही काली मिट्टी होने के कारण इस पुलिया से बाइक व साइकिल तो दूर पदयात्रा भी मुश्किल हो जाता है। इसी पुलिया से बदौआ, रामपुर, पहाड़ी , कूदर, दोहथा, नेवारी, हटवारा, मझिगवां, झिल्ली , झुलनी आदि तमाम गांवों के लोग गुजरते हैं। सूचना के बावजूद विभागीय अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि एक साल से क्षेत्र की टूटी इस पुलिया के मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बरसात के पहले यदि इस पुलिया का मरम्मत न हो पाया, तो तमाम गांवों का आवागमन लंबी दूरी तय करके पूरा करना होगा। एक साल पहले ही पीडब्ल्यूडी के जेई सत्यवीर सिंह ने शीघ्र ही पुलिया बनने का लोगों को आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है।
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