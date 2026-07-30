Gangapar News: शिव मंदिरों में पहुंचने लगे भक्त, शिव पुराण कथा शुरू

Gangapar News: सावन मास शुरू होते हैं, क्षेत्र के विभिन्न गांव में स्थित शिव मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू हो गई है, शिव भक्त अपने मनोकामना के अनुसार पूजा अर्चना करने में जुट गए हैं। अधिवक्ता धीरज शुक्ला की अगुवाई में शिव भक्तों का समूह बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़ा है। इस अवसर पर कहां है, धीरज शुक्ला ने बताया कि उनके साथ गुड्डू पांडे, प्रियांशु मिश्रा, राहुल सिंह, राजशुक्ला, रवि शंकर पटेल, सत्यम सिंह, बलदाऊ सिंह, अभिषेक सिंह, निखिल सिंह सहित दर्जनों शिव भक्त, शामिल है, रामचंद्र का पूरा गांव से, चलकर सभी शिवभक्त सबसे पहले प्रयागराज पहुंचेंगे इसके बाद त्रिवेणी से जल भरकर बाबा धाम के लिए रवाना होंगे। उधर मेजा के कोहड़ार क्षेत्र के प्रसिद्ध श्री सिद्धेश्वर नाथ पहड़ी महादेव मंदिर में गुरुवार से श्रावण मास के धार्मिक अनुष्ठान व मेले का शुभारंभ हो गया। पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर सुबह से ही हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा。