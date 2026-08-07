Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: बदहाल है शंकरगढ़–जोरवट–बेरुई मार्ग, 15 वर्षों से मरम्मत का इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: बारा, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के शंकरगढ़ से जोरवट होकर बेरुई संपर्क मार्ग बदहाल है। इसके

Gangapar News: बदहाल है शंकरगढ़–जोरवट–बेरुई मार्ग, 15 वर्षों से मरम्मत का इंतजार

Gangapar News: क्षेत्र के शंकरगढ़ से जोरवट होकर बेरुई संपर्क मार्ग बदहाल है। इसके कारण इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रानीगंज रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होने के बाद से नारीबारी से शंकरगढ़ आने-जाने वाले छोटे-बड़े वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं। बढ़ते यातायात के दबाव से सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं।

ग्रामीणों की चिंताएँ

ग्रामीणों का आरोप है कि पीपीजीसीएल बारा द्वारा इस सड़क का हर पांच वर्ष में रखरखाव (मेंटेनेंस) कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन पिछले लगभग 15 वर्षों से सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। बाइक चालकों को अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। बताया कि इस संबंध में कई बार इलाहाबाद के सांसद से मिलकर लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक सड़क निर्माण या मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग से मांग की है कि शंकरगढ़–जोरवट–बेरुई मार्ग का शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

सामान्य प्रश्न

यह सड़क किस क्षेत्र से संबंधित है?
यह सड़क शंकरगढ़ से जोरवट होकर बेरुई संपर्क मार्ग से संबंधित है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shankargarh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।