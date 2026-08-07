Gangapar News: बदहाल है शंकरगढ़–जोरवट–बेरुई मार्ग, 15 वर्षों से मरम्मत का इंतजार
Gangapar News: बारा, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के शंकरगढ़ से जोरवट होकर बेरुई संपर्क मार्ग बदहाल है। इसके
Gangapar News: क्षेत्र के शंकरगढ़ से जोरवट होकर बेरुई संपर्क मार्ग बदहाल है। इसके कारण इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रानीगंज रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होने के बाद से नारीबारी से शंकरगढ़ आने-जाने वाले छोटे-बड़े वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं। बढ़ते यातायात के दबाव से सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं।
ग्रामीणों की चिंताएँ
ग्रामीणों का आरोप है कि पीपीजीसीएल बारा द्वारा इस सड़क का हर पांच वर्ष में रखरखाव (मेंटेनेंस) कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन पिछले लगभग 15 वर्षों से सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। बाइक चालकों को अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। बताया कि इस संबंध में कई बार इलाहाबाद के सांसद से मिलकर लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक सड़क निर्माण या मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग से मांग की है कि शंकरगढ़–जोरवट–बेरुई मार्ग का शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।
सामान्य प्रश्न
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