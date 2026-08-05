Gangapar News: बारिश में डूब रहा आदमपुर अंडरपास, सब्जी मंडी भी जलमग्न

Gangapar News: जलनिकासी व्यवस्था ध्वस्त, लोगों में आक्रोश; घरों तक पहुंच रहा बारिश का पानी (फोटो) नवाबगंज। क्षेत्र में बरसात शुरू होते ही आदमपुर के मजरा धरणीधर स्

बारिश में डूब रहा आदमपुर अंडरपास, सब्जी मंडी भी जलमग्न

Gangapar News: क्षेत्र में बरसात शुरू होते ही आदमपुर के मजरा धरणीधर स्थित नेशनल हाईवे अंडरपास और नवाबगंज सब्जी मंडी में जलभराव की समस्या एक बार फिर गंभीर हो गई है। थोड़ी सी बारिश में ही अंडरपास पूरी तरह पानी से भर जाता है, जिससे पैदल राहगीरों के साथ दोपहिया और चारपहिया वाहनों का आवागमन ठप हो जाता है। वहीं नवाबगंज सब्जी मंडी और आसपास के इलाकों में भी जलभराव से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आनंद प्रकाश श्रीवास्तव समेत अन्य ग्रामीणों का कहना है कि अंडरपास में वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और रोजाना आने-जाने वाले लोगों को उठानी पड़ती है। कई बार वाहन पानी में बंद हो जाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। लोगों का आरोप है कि संबंधित विभाग से कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं हो सका।

नवाबगंज सब्जी मंडी की स्थिति उधर, नवाबगंज सब्जी मंडी में भी बारिश के दौरान सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं। जलभराव के कारण दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता त्रिपुरेश तिवारी ने बताया कि बारिश के दौरान कई घरों में पानी घुस जाता है, जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्या की जानकारी होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च कर सड़क और अंडरपास का निर्माण तो कराया गया, लेकिन प्रभावी जलनिकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण हर वर्ष यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोगों ने प्रशासन से अंडरपास और सब्जी मंडी क्षेत्र में स्थायी जलनिकासी व्यवस्था कराने की मांग की है। चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

लोगों की मांग नवाबगंज सब्जी मंडी व आदमपुर के मजरा धरणीधर स्थित नेशनल हाईवे अंडरपास की समस्या वर्षों से बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश होते ही नवाबगंज सब्जी मंडी व पूरा अंडरपास तालाब बन जाता है, जिससे पैदल चलना तो दूर, दोपहिया और चारपहिया वाहन भी नहीं निकल पाते।

-अमित मिश्र

नेशनल हाईवे अंडरपास में हर बारिश के बाद जलभराव होना संबंधित विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। करोड़ों रुपये खर्च कर सड़क और अंडरपास बनाए गए, लेकिन जलनिकासी की प्रभावी व्यवस्था नहीं होने से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

-त्रिपुरेश तिवारी, अधिवक्ता

बरसात शुरू होते ही आदमपुर अंडरपास और नवाबगंज क्षेत्र की जलभराव की समस्या विकराल रूप ले लेती है। लोगों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार वाहन पानी में बंद हो जाते हैं और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। प्रशासन और संबंधित विभाग को केवल निरीक्षण करने के बजाय स्थायी जलनिकासी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, ताकि हर वर्ष लोगों को इस परेशानी का सामना न करना पड़े।

-अजय मिश्र