Gangapar News: पूरी रात हुई बरसात, सड़कें बनीं ताल तलैया
Gangapar News: मांडा क्षेत्र में हुई बारिश ने सामान्य और राजमार्गों को तालाब में बदल दिया है। भरारी राजापुर बाईपास और अन्य मार्ग गड्ढों से भरे हैं, जिससे राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी सड़कों पर भर जाने से यात्रा करना मुश्किल हुआ है।
Gangapar News: मांडा, हिन्दुस्तान संवाद। मांडा क्षेत्र में सोमवार रात जमकर बारिश हुई। मंगलवार सुबह से ज्यादातर आम रास्तों के साथ ही राजमार्ग भी ताल तलैया बन गए हैं।क्षेत्र के भरारी राजापुर बाईपास दूरी तीन किमी हर महीने मरम्मत के बाद भी पूरी सड़क गड्ढों से भरी रहती है। इन दिनों गड्ढों में बरसाती पानी भरे होने से राहगीरों खासकर दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा राजापुर बंगलिया भंजनपुर का वर्षों से अर्धनिर्मित मार्ग राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। गुड़गवां और रामधन का पूरा गांव के सामने यह सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त और गड्ढा युक्त है।
इसी तरह मांडा खास-मेजा, मांडा खास-मांडा रोड, भरारी द्वितीय-लालगंज आदि मार्ग भी बेहद खराब हैं। हाटा दोहथा मोड़, दसवार बनवारी खास, गेरुआडीह दसवार, हाटा-लालगंज आदि तमाम मार्ग भी बेहद खस्ताहाल हैं। बारिश का पानी इन सड़कों पर भर जाने से राहगीरों के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।