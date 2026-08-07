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Gangapar News: बरसात से मांडा की सभी सड़कों की दशा हुई दयनीय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: मांडा । पिछले तीन दिनों से हो रही अनवरत बरसात और गुरुवार पूरे दिन और रात रिमझिम फुहार के साथ बीच बीच में होती रही तेज बरसात से पूरा क्षेत्र जलमग्न

Gangapar News: बरसात से मांडा की सभी सड़कों की दशा हुई दयनीय

Gangapar News: पिछले तीन दिनों से हो रही अनवरत बरसात और गुरुवार पूरे दिन और रात रिमझिम फुहार के साथ बीच बीच में होती रही तेज बरसात से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। सबसे बदतर दशा मांडा इलाके के सड़कों की हुई । सड़कों व राजमार्गों पर बने बड़े गड्डों में जलजमाव से राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अक्सर मरम्मत के बावजूद भी मांडा क्षेत्र के आम रास्ते ही नहीं, बल्कि राजमार्गों पर भी गड्ढों का अंबार हो गया है ,जिससे राहगीरों खासकर दोपहिया वाहन चालकों को अक्सर दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। तीन दिन तक हुई बरसात के बाद शुक्रवार को धूप निकला, लेकिन बरसात से क्षेत्र के आम रास्ते ही नहीं, राजमार्ग भी ताल तलैया बन गये हैं, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

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सड़क स्थिति

सोमवार रात से गुरुवार पूरे दिन और रात तक रिमझिम सावनी फुहार के मध्य बीच बीच में हो रही तेज बरसात से मांडा क्षेत्र के ज्यादातर आम रास्तों के साथ ही राजमार्ग भी ताल तलैया बन गये हैं। मांडा क्षेत्र के वीपी प्रतापपुर राजमार्ग के महुआरीखुर्द, भरारी द्वितीय, मांडा खास, गिरधरपुर आदि गांवों के सामने गड्ढों का अंबार है। अक्सर मरम्मत के नाम पर गड्ढे भरे भी जाते हैं, लेकिन दो दिन बाद ही पुनः गड्ढे यथावत हो जाते हैं। क्षेत्र के भरारी राजापुर बाईपास दूरी तीन किमी हर दो महीने पर मरम्मत के बाद भी पूरी सड़क गड्ढों से भरी रहती है। इन दिनों गड्ढों में बरसाती पानी भरे होने से राहगीरों खासकर दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा राजापुर बंगलिया भंजनपुर का वर्षों से अर्धनिर्मित मार्ग राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। गुड़गवां और राम धन का पूरा गांव के सामने यह सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त और गड्ढा युक्त है। इसी तरह मांडा खास-मांडा रोड, भरारी द्वितीय-लालगंज आदि मार्ग भी बेहद खराब हैं। हाटा दोहथा मोड़, दसवार बनवारी खास, गेरुआडीह दसवार, हाटा-लालगंज आदि तमाम मार्ग भी बेहद खस्ताहाल हैं। मांडा क्षेत्र की ज्यादातर सड़कें पहाड़ी भूभाग से गुजरती हैं। इन सड़कों के गड्ढा युक्त होने से दुर्घटना के अलावा राहजनी और छिनैती की घटनाएं भी अक्सर होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि संबंधित विभाग इन सड़कों का मरम्मत नहीं कराता। प्रायः सड़कों के गड्ढे भरे जाते हैं , लेकिन मानकविहीन ठेकेदारी प्रथा से मरम्मत होने के कारण बनने के दो चार दिन बाद ही सड़कें पूर्ववत गड्ढा युक्त हो जाती हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मांडा क्षेत्र में हालिया बारिश का क्या प्रभाव पड़ा है?
हालिया बारिश से मांडा क्षेत्र जलमग्न हो गया है और सड़कों की स्थिति बेहद खराब है।
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