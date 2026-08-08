Gangapar News: बोलेरो की टक्कर से घायल युवक का इलाज जारी
Gangapar News: मांडा। मांडा-मेजा मार्ग पर सिकरा गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बकुलिया निवासी कमलेश यादव बाइक से घर से बाजार की ओर ज
Gangapar News: मांडा-मेजा मार्ग पर सिकरा गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बकुलिया निवासी कमलेश यादव बाइक से घर से बाजार की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज गति की बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कमलेश सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें उठाकर पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
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