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Gangapar News: जयपुरिया स्कूल में बच्चों ने सीखे आत्मरक्षा के गुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: गौहनिया,हिन्दुस्तान संवाद।सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, वात्सल्य कैंपस, गौहनिया में सोमवार को विद्यार्थियों के लिए आत्मरक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण सत्र

जयपुरिया स्कूल में बच्चों ने सीखे आत्मरक्षा के गुर
जयपुरिया स्कूल में बच्चों ने सीखे आत्मरक्षा के गुर

Gangapar News: सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल, वात्सल्य कैंपस, गौहनिया में सोमवार को विद्यार्थियों के लिए आत्मरक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन, साहस तथा व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना था। कार्यक्रम में ताइक्वांडो प्रशिक्षक एवं नेशनल रेफरी हसीब अहमद ने विद्यार्थियों को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने बताया कि किसी भी आपातकालीन अथवा विपरीत परिस्थिति में घबराने के बजाय सूझबूझ, आत्मविश्वास और साहस के साथ स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाए। विद्यार्थियों को यह भी सिखाया गया कि विद्यालय बैग, पानी की बोतल, कॉपी, पेन तथा दैनिक उपयोग की अन्य सामान्य वस्तुओं का आवश्यकता पड़ने पर आत्मरक्षा के साधन के रूप में किस प्रकार सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।इस

दौरान विद्यालय की उप-प्रधानाचार्या जया लक्ष्मी सेठ ने कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर राजेश तिवारी, सबीहा, स्वराज कुमार गुप्ता, सचिंत दास, सरोज बाला, रितु दयाल, विनायक मालवीय, प्रज्योत सेन, कंचन कौशल, श्रीराम गुप्ता, जया सिंह, एस.एन. पाण्डेय, आदित्य, संदीप,दीपाली, मुक्ति चढ्ढा, सोनी, हेबा आदि रहीं।

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