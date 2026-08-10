Gangapar News: जयपुरिया स्कूल में बच्चों ने सीखे आत्मरक्षा के गुर
Gangapar News: गौहनिया,हिन्दुस्तान संवाद।सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, वात्सल्य कैंपस, गौहनिया में सोमवार को विद्यार्थियों के लिए आत्मरक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण सत्र
Gangapar News: सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल, वात्सल्य कैंपस, गौहनिया में सोमवार को विद्यार्थियों के लिए आत्मरक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन, साहस तथा व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना था। कार्यक्रम में ताइक्वांडो प्रशिक्षक एवं नेशनल रेफरी हसीब अहमद ने विद्यार्थियों को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने बताया कि किसी भी आपातकालीन अथवा विपरीत परिस्थिति में घबराने के बजाय सूझबूझ, आत्मविश्वास और साहस के साथ स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाए। विद्यार्थियों को यह भी सिखाया गया कि विद्यालय बैग, पानी की बोतल, कॉपी, पेन तथा दैनिक उपयोग की अन्य सामान्य वस्तुओं का आवश्यकता पड़ने पर आत्मरक्षा के साधन के रूप में किस प्रकार सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।इस
दौरान विद्यालय की उप-प्रधानाचार्या जया लक्ष्मी सेठ ने कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर राजेश तिवारी, सबीहा, स्वराज कुमार गुप्ता, सचिंत दास, सरोज बाला, रितु दयाल, विनायक मालवीय, प्रज्योत सेन, कंचन कौशल, श्रीराम गुप्ता, जया सिंह, एस.एन. पाण्डेय, आदित्य, संदीप,दीपाली, मुक्ति चढ्ढा, सोनी, हेबा आदि रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।