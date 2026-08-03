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Gangapar News: तीन दिन से भटक रही युवती, हेल्पलाइन पर दी सूचना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: घूरपूर। क्षेत्र के चम्पतपुर और आस-पास के गांवों में पिछले तीन दिनों से एक विक्षिप्त

Gangapar News: तीन दिन से भटक रही युवती, हेल्पलाइन पर दी सूचना

Gangapar News: क्षेत्र के चम्पतपुर और आस-पास के गांवों में पिछले तीन दिनों से एक विक्षिप्त युवती भटक रही है। युवती की उम्र लगभग पच्चीस वर्ष के लगभग है। युवती हरे रंग का सूट पहने है। गांव के लोगों ने बताया कि रात होने पर युवती कभी पेड़ के नीचे, कभी सड़क पर खुले आसमान में सो जाती है। पूछने पर अपना नाम काजल पिता का नाम जय गांव का नाम पोरिस, जनपद रामपुर बताती है। गांव के लोगों को आशंका है युवती के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। सोमवार को पूर्व ग्राम प्रधान चम्पतपुर रामनरेश भारतीया ने महिला हेल्पलाइन पर सूचना देकर कार्रवाई करने की मांग की है।

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