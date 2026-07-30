Gangapar News: संतों व जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन
Gangapar News: (फोटो) नवाबगंज। श्रृंग्वेरपुर धाम में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूचना विभाग द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर
Gangapar News: श्रृंग्वेरपुर धाम में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूचना विभाग द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ई-श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा हर घर तिरंगा एवं विकसित भारत अभियान सहित अनेक योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई।
प्रदर्शनी का अवलोकन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामचंद्र यादव फौजी, निषाद राज पीठाधीश्वर माधव दास, राघव दास, श्रृंग्वेरपुर धाम के संत-महात्माओं ने किया। उन्होंने केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग के इस प्रयास की सराहना की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।