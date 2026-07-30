Gangapar News: मेजा में मार्गो की हालत खस्ता, आवागमन में दिक्कत
Gangapar News: मेजा के विभिन्न मार्गो की हालत खस्ता, आवागमन में हो रही दिक्कत मेजा। लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खंड व अन्य कार्यदाई संस्था की अनदेखी के चलते ग्रामीण
Gangapar News: लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खंड व अन्य कार्यदाई संस्था की अनदेखी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का बुरा हाल है, जरा सी बरसात होने पर सड़के ताल तलैया बन जाती हैं। इन सड़कों पर आवागमन करना यात्रियों के लिए खतरनाक साबित होता है।
ग्रामीण सड़कों की हालत
परानीपुर सोंराव मार्ग से जुड़ी रेलवे स्टेशन मार्ग पर जगह-जगह उभरे गढ्ढे जांनलेवा हैं। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी मार्ग पर रेलवे स्टेशन के अलावा, बीज गोदाम, कृषि कार्यालय, पशु अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल सहित अन्य विभागों के कार्यालय हैं। जब भी बच्चे स्कूल आवागमन करते है, सड़क ऊंची-नीची होने से गिरकर चोटहिल हो जाते हैं। बकचून्दा गांव के राजबल्लभ तिवारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन रोड से डाही गांव से अन्य गांवों को रास्ता जाता है, सड़क सही न होने से लोग कई किलोमीटर रास्ता तय कर अपने घर पहुंचते हैं।
सड़क से जुड़ी समस्याएँ
उधर सिरसा मेजारोड मार्ग से संबधित गोसौरा लिंक मार्ग की हालत बद से बदतर है, मार्ग पर लोग अपने घरों का गंदा पानी बहा रहे हैं, जिससे सड़क की हालत दयनीय हो गई है। उधर सिरसा मेजारोड मार्ग से जुड़े बदौली संपर्क मार्ग की हालत खराब हो गई है, मार्ग की गिट्टीयां उखड़ जाने से सड़क पर गढ्ढे ही गढ्ढे बन गए हैं। गांव के डब्बू दुबे ने बताया कि सड़क कई वर्षो से टूटी पड़ी है।
सामान्य प्रश्न
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