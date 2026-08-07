Gangapar News: नाली के अभाव में दलदल बनी सोनबरसा की सड़क
Gangapar News: 20 साल से नहीं हुई सड़क की मरम्मत, ग्रामीणों ने सड़क व नाली निर्माण की
Gangapar News: उरुवा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनबरसा में बरसात के दिनों में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांव को जोड़ने वाली सड़क पर जलनिकासी की व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे पूरी सड़क कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गई है। स्थिति यह है कि ग्रामीणों को गांव में आने-जाने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है।
ग्रामीणों की शिकायतें
ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के समय इस स्थान पर नाली का निर्माण नहीं कराया गया था। इसके चलते बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती और सड़क लगातार खराब होती जा रही है। सड़क पर कीचड़ जमा रहने से पैदल राहगीरों के साथ ही दोपहिया वाहनों से आवागमन करने वालों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इतिहास और मरम्मत की कमी
ग्रामीणों के अनुसार, उक्त सड़क करीब 20 वर्ष पूर्व जिला पंचायत निधि से बनाई गई थी। निर्माण के बाद से अब तक सड़क की समुचित मरम्मत नहीं कराई गई। बरसात के मौसम में थोड़ी सी बारिश होते ही सड़क की हालत और बदतर हो जाती है तथा पूरा रास्ता दलदल में बदल जाता है।
शासन से अनुरोध
ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से सड़क की जल्द मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराने के साथ-साथ जलनिकासी के लिए नाली का निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और नाली का निर्माण होने से बरसात के दिनों में आवागमन की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकेगी। इस दौरान विकास पटेल, अशोक विश्वकर्मा, संतोष पटेल, अजय विश्वकर्मा, संजय पटेल, ओम शंकर, बुलबुल, जितनारायण, अनवर अली, राजमणि, हबीब खान समेत कई ग्रामीणों ने प्रशासन से समस्या का शीघ्र समाधान कराने की मांग की।
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