Gangapar News: ताला तोड़ इनवर्टर-बैटरी समेत हजारों का सामान चोरी
Gangapar News: कौंधियारा/करछना,हिसं। विकासखंड करछना की ग्राम पंचायत अमिलो में स्थित पंचायत भवन को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए हजारों रुपये का सामान पार कर दि
Gangapar News: विकासखंड करछना की ग्राम पंचायत अमिलो में स्थित पंचायत भवन को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए हजारों रुपये का सामान पार कर दिया। प्राथमिक विद्यालय के पास बने पंचायत भवन का ताला तोड़कर चोर इनवर्टर, बैटरी, कुर्सियां, दरी समेत अन्य सामान उठा ले गए। गुरुवार सुबह घटना की जानकारी होने पर ग्राम प्रधान अंबाला तिवारी एवं प्रधान पति विनोद कुमार तिवारी ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। ग्राम प्रधान की ओर से करछना थाने में तहरीर दी गई है। वहीं, मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए प्रधान पति ने गुरुवार को जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।