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Gangapar News: ताला तोड़ इनवर्टर-बैटरी समेत हजारों का सामान चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: कौंधियारा/करछना,हिसं। विकासखंड करछना की ग्राम पंचायत अमिलो में स्थित पंचायत भवन को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए हजारों रुपये का सामान पार कर दि

Gangapar News: ताला तोड़ इनवर्टर-बैटरी समेत हजारों का सामान चोरी

Gangapar News: विकासखंड करछना की ग्राम पंचायत अमिलो में स्थित पंचायत भवन को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए हजारों रुपये का सामान पार कर दिया। प्राथमिक विद्यालय के पास बने पंचायत भवन का ताला तोड़कर चोर इनवर्टर, बैटरी, कुर्सियां, दरी समेत अन्य सामान उठा ले गए। गुरुवार सुबह घटना की जानकारी होने पर ग्राम प्रधान अंबाला तिवारी एवं प्रधान पति विनोद कुमार तिवारी ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। ग्राम प्रधान की ओर से करछना थाने में तहरीर दी गई है। वहीं, मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए प्रधान पति ने गुरुवार को जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई।

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