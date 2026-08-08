Gangapar News: रोमांचक मुकाबले में आरएन पब्लिक स्कूल ने मारी बाजी
Gangapar News: सीबीएसई क्लस्टर-5 कबड्डी चैम्पियनशिप-2026 के आयोजन में शानदार प्रदर्शन अतिरिक्त पांच मिनट के खेल
Gangapar News: ब्लॉक के सेमरी स्थित आरएन पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने जेपी इंटरनेशनल स्कूल, सुजानगंज (जौनपुर) में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर-5 कबड्डी चैम्पियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। रामदूत इंटरनेशनल स्कूल, सदर (गाजीपुर) के साथ हुए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। निर्धारित समय में मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद अतिरिक्त पांच मिनट के खेल में आरएन पब्लिक स्कूल की टीम ने पांच अंकों से जीत दर्ज की। मुकाबले के पहले हाफ तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं। निर्धारित समय में भी स्कोर बराबर रहने पर निर्णायक परिणाम के लिए पांच मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया।
इस दौरान आरएन पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने बेहतर रणनीति और खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए पांच अंकों की बढ़त बना ली और मुकाबला अपने नाम कर लिया। जीत पर विद्यालय के निदेशक राजेश पांडेय और प्रधानाचार्य अंजली पुरवार ने खिलाड़ियों को बधाई दी। शिक्षकों ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं। टीम में अभिनव पटेल, सत्यम यादव, विज्ञांशु पटेल, नैतिक यादव, उज्ज्वल श्रीवास्तव, प्रिंस पाल, अनय यादव, अनिकेत यादव और यश तिवारी शामिल रहे। टीम के कोच महेंद्र पटेल और प्रबंधक राम प्रकाश ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया।
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