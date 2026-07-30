Gangapar News: गंगा-टोंस उफान पर, जान जोखिम में डाल कर रहे गंगापार

Gangapar News: पहाड़ से बरसाती पानी आने से गंगा व टोंस नदी उफान पर है। ऐसे में छोटी नाव से यात्रा करना यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मेजा के पकरी सेवार स्थित स्वामी पगलांनद गंगाघाट पर प्रतिदिन भारी संख्या में यात्री नाव से गंगापार कर रहे हैं, नाव संचालन करने वाले नाविकों द्वारा इन यात्रियों को सुरक्षा कवच जैकेट दिया जाना चाहिए, लेकिन इस बात का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। जिससे किसी भी दिन हादसे की आशंका है। सर्वेक्षण के तौर पर देखा जाए तो धन कमाने के उद्देश्य से कई नाविकों ने छोटी नाव में यंत्र लगा रखा, जो दस मिनट के भीतर यात्रियों को गंगापार करा देती है, लेकिन तेज हवा के चलने पर उठने वाली लहरों से टकराकर कर आवागमन करने वाली नाव खतरे को आमंत्रण दे रही है।