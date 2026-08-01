Gangapar News: बरसात व उमस बढ़ने के साथ ही बढ़ी मरीजों की संख्या
Gangapar News: आने लगे अपच और पेट दर्द के मरीज मांडा। बरसात, गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ने के साथ ही सीएचसी सहित क्षेत्र के प्राइवेट अस्पतालों में सर्दी ,खांसी औ
Gangapar News: बरसात और तेज हवा के बाद तीखी धूप व उमस पूर्ण गर्मी के चलते सीएचसी में सर्दी, खांसी, बुखार के साथ ही अपच, पेट दर्द और चर्मरोग के मरीज भी सीएचसी में पहुंचने लगे हैं। मांडा सीएचसी के ओपीडी में मरीज देख रहे अधीक्षक डाक्टर उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने जानकारी दी कि इन दिनों सीएचसी की कुल पांच ओपीडी मिलाकर औसत ढाई सौ से अधिक मरीजों का परीक्षण कर उनको जरुरत के अनुसार दवा, इंजेक्शन और ड्रिप दिया जा रहा है। भीषण उमस व गर्मी को देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की है कि खान पान में मिर्च मसाला और तले कढ़े भोजन से परहेज़ करें।
पत्तेदार हरी सब्जियों का अधिक उपयोग न करें। स्वच्छ व उबले पानी का प्रयोग करें। तकलीफ शुरु होते ही सीएचसी से संपर्क कर योग्य व प्रशिक्षित डाक्टरों से निःशुल्क इलाज करायें। झोलाछाप और अकुशल तथाकथित डाक्टरों के शरण में जाकर अपना धन ,सेहत और समय न नष्ट करें। शुद्ध जल की कमी और साफ सफाई पर ध्यान न देने से चर्मरोग से परेशान मरीज भी सीएचसी पहुंच रहे हैं। सीएचसी के अलावा क्षेत्र के विभिन्न गांवों व भारतगंज कस्बे के प्राइवेट अस्पतालों में भी भीषण गर्मी के चलते मरीज बढ़ने लगे हैं।
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