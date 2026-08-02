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Gangapar News: बारिश और उमस बढ़ने के साथ ही बढ़ी मरीजों की संख्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: बारिश, गर्मी और उमस के चलते सीएचसी एवं निजी अस्पतालों में सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के मरीज बढ़ गए हैं। मांडा सीएचसी में औसत 250 से अधिक मरीजों का परीक्षण किया जा रहा है। डॉ. उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने लोगों से तले-भुने भोजन और झोलाछाप डॉक्टरों से बचने की सलाह दी है।

बारिश और उमस बढ़ने के साथ ही बढ़ी मरीजों की संख्या
बारिश और उमस बढ़ने के साथ ही बढ़ी मरीजों की संख्या

Gangapar News: बारिश, गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ने के साथ ही सीएचसी सहित क्षेत्र के निजी अस्पतालों में सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के साथ ही पेट दर्द, अपच और चर्मरोग के मरीज भी आने शुरू हो गये हैं। मांडा सीएचसी के ओपीडी में मरीज देख रहे अधीक्षक डाक्टर उपेंद्र सिंह कुशवाहा का कहना है कि इन दिनों सीएचसी की कुल पांच ओपीडी मिलाकर औसत 250 से अधिक मरीजों का परीक्षण कर उनको जरूरत के अनुसार दवा, इंजेक्शन और ड्रिप दिया जा रहा है। भीषण उमस व गर्मी को देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की है कि खान-पान में मिर्च मसाला और तले-भुने भोजन से परहेज़ करें।

पत्तेदार हरी सब्जियों का अधिक उपयोग न करें। स्वच्छ व उबले पानी का प्रयोग करें। तकलीफ शुरू होते ही सीएचसी से संपर्क कर योग्य व प्रशिक्षित डॉक्टरों से निःशुल्क इलाज कराएं। झोलाछाप और अकुशल तथाकथित डाक्टरों के शरण में जाकर अपना धन, सेहत और समय न नष्ट करें। शुद्ध जल की कमी और साफ सफाई पर ध्यान न देने से चर्मरोग से परेशान मरीज भी सीएचसी पहुंच रहे हैं। सीएचसी के अलावा क्षेत्र के विभिन्न गांवों व भारतगंज कस्बे के प्राइवेट अस्पतालों में भी भीषण गर्मी के चलते मरीज बढ़ने लगे हैं।

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