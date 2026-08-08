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Gangapar News: पहुंचे 11 फरियादी, चार मामलों का हुआ निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: समाधान दिवस में पहुचे 11 फरियादी, चार का निस्तारण मेजा। मेजा थाने में आयोजित समाधान दिवस में इस बार राजस्वकर्मियों की संख्या फरियादियों से अधिक रही, स

पहुंचे 11 फरियादी, चार मामलों का हुआ निस्तारण
पहुंचे 11 फरियादी, चार मामलों का हुआ निस्तारण

Gangapar News: मेजा थाने में आयोजित समाधान दिवस में इस बार राजस्वकर्मियों की संख्या फरियादियों से अधिक रही। सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे के बीच 11 फरियादियों ने एसडीएम अजीत प्रताप सिंह व नायब तहसीलदार मेजा नंदलाल के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए मामले का निस्तारण करने की बात कही। भटौती पहाड़ी पर एक क्रसर प्लांट में काम करने वाले फरियादी अनमोल शुक्ल ने एसडीएम को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि क्रशर प्लांट के संचालक ने एक लाख 79 हजार रुपये पगार रोक रखा है। जिससे वह आर्थिक संकट झेल रहा हैं। उन्नौर गांव से पहुंची कमली देवी ने बताया कि उसके पिता ने उन्नौर गांव में स्थित एक जमीन का बैनामा कर रखा है, लेकिन दबंगों की वजह से वह जमीन पर कब्जा नहीं कर सकी।

एसडीएम ने मामला को सुनने के बाद उप निरीक्षक कमलेश को निस्तारित करने के लिए दे दिया। एसडीएम ने बताया कि 11 मामलों में चार मामलों का निस्तारण मौके पर कर लिया गया, जबकि अन्य के लिए पुलिस व राजस्व की टीम गठित कर मौके पर भेज दिया गया है।

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