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Gangapar News: दलदल सड़क से आवागमन को मजबूर ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: पालपट्टी। मेजा के ग्राम पंचायत सुजनी का बैजनाथ का पूरा गांव के लोगों को आज

दलदल सड़क से आवागमन को मजबूर ग्रामीण
दलदल सड़क से आवागमन को मजबूर ग्रामीण

Gangapar News: मेजा के ग्राम पंचायत सुजनी का बैजनाथ का पूरा गांव के लोगों को आज भी बरसात के मौसम में दलदल से होकर अपने घरों तक हाथ में जूता चप्पल लिए पहुंचना पड़ रहा है। बैजनाथ का पूरा निवासिनी 50 वर्षीय निर्मला देवी ने बताया कि बारिश में कच्ची सड़क हम लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। बारिश के समय में यदि कोई बीमार पड़ जाता है। तो उसे चारपाई पर लाद कर मुख्य मार्ग पर पहुंचाना पड़ता है। यह भी बताया कि सड़क की समस्या को लेकर कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया जाता है लेकिन अमल नहीं किया जा रहा है।

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इसके चलते बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी ही समस्या रहती है।

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