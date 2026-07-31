Gangapar News: दलदल सड़क से आवागमन को मजबूर ग्रामीण
Gangapar News: पालपट्टी। मेजा के ग्राम पंचायत सुजनी का बैजनाथ का पूरा गांव के लोगों को आज
Gangapar News: मेजा के ग्राम पंचायत सुजनी का बैजनाथ का पूरा गांव के लोगों को आज भी बरसात के मौसम में दलदल से होकर अपने घरों तक हाथ में जूता चप्पल लिए पहुंचना पड़ रहा है। बैजनाथ का पूरा निवासिनी 50 वर्षीय निर्मला देवी ने बताया कि बारिश में कच्ची सड़क हम लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। बारिश के समय में यदि कोई बीमार पड़ जाता है। तो उसे चारपाई पर लाद कर मुख्य मार्ग पर पहुंचाना पड़ता है। यह भी बताया कि सड़क की समस्या को लेकर कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया जाता है लेकिन अमल नहीं किया जा रहा है।
इसके चलते बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी ही समस्या रहती है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।