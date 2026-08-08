Gangapar News: शिकायतों के निस्तारण को पहुंची राजस्व टीम
Gangapar News: एसडीएम के निर्देश पर विश्वनाथपुर गांव पहुंची राजस्व टीम मेजा। डीएम प्रयागराज के निर्देश का अनुपालन तेजी से हो रहा है, स्थानीय प्रशासन आईजी आर एस व र
Gangapar News: डीएम प्रयागराज के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन आईजीआरएस व राजस्व सहित अन्य शिकायतों को त्वरित निस्तारण करने में जुटा हुआ है। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार मेजा नंदलाल शनिवार को मेजारोड के विश्वनाथपुर गांव गए, जहां धारा 24 का अनुपालन कुछ लोग नहीं कर रहे थे, फाट बंटवारा व पत्थरगड़ी होने के बावजूद कुछ लोग मानने के तैयार नहीं थे, राजस्व विभाग की नाप के बाद जगह-जगह गाड़े गए, पत्थर को कुछ लोग उखाड़ रखे थे, विश्वनाथपुर गांव के सुपारी लाल पुत्र सहदेव ने एसडीएम से शिकायत कर रखी थी कि विपक्षी नापजोख मानने को तैयार नहीं हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने चौकी प्रभारी मेजारोड व अन्य पुलिस बल के साथ राजस्व टीम भेज दिया।
नायब तहसीलदार ने पक्ष व विपक्ष को बुलाकर नापजोख के बाद दोबारा उसी स्थान पर पत्थरगड़ी करवाते हुए कहा कि यदि कानून का उल्लंघन हुआ तो गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। विश्वनाथपुर में जमीन की नाप करने के बाद राजस्व टीम सिलौधी गांव पहुंच गई।
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