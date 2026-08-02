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Gangapar News: 12 साल से सड़क की नहीं हुई मरम्मत, राहगीर परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: रामपुर चपरतला लिंक मार्ग पिछले 12 वर्षों से मरम्मत न होने के कारण जर्जर हो गया है। ग्रामीणों को बारिश के मौसम में कीचड़ और गड्ढों से गुजरना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। पीडब्ल्यूडी से जुड़े इस मार्ग की स्थिति अब भी यथावत है, जिससे दर्जनों गांवों के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

Gangapar News: 12 साल से सड़क की नहीं हुई मरम्मत, राहगीर परेशान

Gangapar News: पीडब्ल्यूडी से संबंधित रामपुर चपरतला लिंक मार्ग का पिछले 12 वर्षों से मरम्मत न होने के कारण जर्जर, गड्ढा युक्त और बरसाती पानी व कीचड़ से भरे इस मार्ग से गुजरने वाले दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मांडा मेजा लिंक मार्ग के किमी छह व सात के मध्य सुरवांदलापुर होते हुए रामपुर चपरतला गांव को जोड़ने वाला दो किमी लंबा पीडब्ल्यूडी का लिंक मार्ग पिछले 12 वर्षों से मरम्मत न होने से बेहद जर्जर हो गया है। सुरवांदलापुर गांव के विनय तिवारी, सोनू, अखिलेश तिवारी, अशोक तिवारी, पूर्व ग्राम प्रधान कमलेश चंद्र तिवारी, अमरेंद्र तिवारी, राजेश तिवारी, गुलाब मिश्रा, शुभम् मिश्रा, राजू हरिजन, अर्जुन आदिवासी का कहना है कि बरसात के मौसम में कीचड़ और गड्ढायुक्त इस सड़क से आवागमन बेहद कठिन हो गया है।

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जंगली तमाम विषैले जीव जंतुओं का रात में सड़क के पानी भरे गड्ढे में होने से अक्सर दुर्घटना भी होती है। पहले यह सड़क एक किमी तक जिला पंचायत से बनी थी। उसके बाद सड़क लंबी होने के कारण पीडब्ल्यूडी से संबद्ध हो गई। उम्मीद थी कि पीडब्ल्यूडी से जुड़ने के बाद इस सड़क का मरम्मत हो जायेगा, लेकिन सूचना और शिकायतों के बाद भी इस संपर्क मार्ग की दशा यथावत है। इस संपर्क मार्ग से एक दर्जन गांवों के तमाम राहगीर प्रतिदिन गुजरते हैं।

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