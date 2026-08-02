Gangapar News: 12 साल से सड़क की नहीं हुई मरम्मत, राहगीर परेशान

Gangapar News: पीडब्ल्यूडी से संबंधित रामपुर चपरतला लिंक मार्ग का पिछले 12 वर्षों से मरम्मत न होने के कारण जर्जर, गड्ढा युक्त और बरसाती पानी व कीचड़ से भरे इस मार्ग से गुजरने वाले दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मांडा मेजा लिंक मार्ग के किमी छह व सात के मध्य सुरवांदलापुर होते हुए रामपुर चपरतला गांव को जोड़ने वाला दो किमी लंबा पीडब्ल्यूडी का लिंक मार्ग पिछले 12 वर्षों से मरम्मत न होने से बेहद जर्जर हो गया है। सुरवांदलापुर गांव के विनय तिवारी, सोनू, अखिलेश तिवारी, अशोक तिवारी, पूर्व ग्राम प्रधान कमलेश चंद्र तिवारी, अमरेंद्र तिवारी, राजेश तिवारी, गुलाब मिश्रा, शुभम् मिश्रा, राजू हरिजन, अर्जुन आदिवासी का कहना है कि बरसात के मौसम में कीचड़ और गड्ढायुक्त इस सड़क से आवागमन बेहद कठिन हो गया है।