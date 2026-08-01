Gangapar News: 12 साल से सड़क की नहीं हुई मरम्मत, राहगीर परेशान
Gangapar News: मांडा। पीडब्ल्यूडी से संबंधित रामपुर चपरतला लिंक मार्ग का पिछले 12 वर्षों से मरम्मत न होने के कारण जर्जर, गड्ढा युक्त और बरसाती पानी व कीचड़ से भ
Gangapar News: पीडब्ल्यूडी से संबंधित रामपुर चपरतला लिंक मार्ग का पिछले 12 वर्षों से मरम्मत न होने के कारण जर्जर, गड्ढा युक्त और बरसाती पानी व कीचड़ से भरे इस मार्ग से गुजरने वाले दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
सड़क की स्थिति
मांडा मेजा लिंक मार्ग के किमी छह व सात के मध्य सुरवांदलापुर होते हुए रामपुर चपरतला गांव को जोड़ने वाला दो किमी लंबा पीडब्ल्यूडी का लिंक मार्ग पिछले बारह वर्षों से मरम्मत न होने से बेहद जर्जर हो गया है।
ग्रामीणों की परेशानी
सुरवांदलापुर गांव के विनय तिवारी, सोनू, अखिलेश तिवारी, अशोक तिवारी, पूर्व ग्राम प्रधान कमलेश चंद्र तिवारी, अमरेंद्र तिवारी, राजेश तिवारी, गुलाब मिश्रा, शुभम् मिश्रा, राजू हरिजन , अर्जुन आदिवासी आदि तमाम लोगों ने बताया कि बरसात के मौसम में कीचड़ और गड्ढा युक्त इस सड़क से आवागमन बेहद कठिन हो गया है।
दुर्घटनाएं और शिकायतें
जंगली तमाम विषैले जीव जंतुओं का रात में सड़क के पानी भरे गड्ढे में होने से अक्सर दुर्घटना भी होती है। पहले यह सड़क एक किमी तक जिला पंचायत से बनी थी। उसके बाद सड़क लंबी होने के कारण पीडब्ल्यूडी से संबद्ध हो गई। उम्मीद थी कि पीडब्ल्यूडी से जुड़ने के बाद इस सड़क का मरम्मत हो जायेगा, लेकिन सूचना और शिकायतों के बाद भी इस संपर्क मार्ग की दशा यथावत है। इस संपर्क मार्ग से एक दर्जन गांवों के तमाम राहगीर प्रतिदिन गुजरते हैं।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।