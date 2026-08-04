Gangapar News: दो दिन की बारिश से किसानों को मिली राहत, धान की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार
Gangapar News: कौंधियारा/करछना, हिसं। पिछले दो दिनों की बारिश ने किसानों को राहत दी है। लंबे सूखे के बाद धान की रोपाई तेजी से शुरू हो गई है। बारिश ने साग-सब्जियों की फसलों को भी लाभ पहुंचाया है। किसान उम्मीद कर रहें हैं कि आने वाले दिनों में बारिश से पैदावार बेहतर होगी।
Gangapar News: कौंधियारा/करछना, हिसं। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी है। लंबे सूखे के कारण धान की रोपाई को लेकर चिंतित किसानों के चेहरे अब खिल उठे हैं। बारिश के बाद खेतों में फिर से रौनक लौट आई है और धान की रोपाई तेज गति से शुरू हो गई है।
किसानों को मिली राहत
बीते दो दिनों से करछना क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश ने किसानों के लिए राहत की सौगात लेकर आई है। पिछले करीब पखवारेभर से बारिश नहीं होने के कारण खरीफ की प्रमुख फसल धान की रोपाई प्रभावित हो रही थी। पानी के अभाव में किसान चिंतित थे और खेत तैयार होने के बावजूद रोपाई का कार्य रुका हुआ था। सोमवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला मंगलवार दोपहर और शाम तक जारी रहा। खेत लबालब भर गए।
आगे की उम्मीदें
जिन किसानों ने पहले ही अगेती धान की रोपाई कर ली थी, उनके लिए भी यह बारिश काफी लाभदायक साबित होगी। वहीं, बारिश के इंतजार में बैठे किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है। धान के साथ-साथ क्षेत्र में उगाई जा रही साग-सब्जियों की फसलों को भी बारिश से संजीवनी मिली है। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह अच्छी बारिश होती रही तो धान सहित अन्य खरीफ फसलों की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है।
सामान्य प्रश्न
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