Gangapar News: गड्ढों में तब्दील हुआ मार्ग, राहगीर बेहाल
Gangapar News: तीन-चार साल में ही उखड़ गई सड़क बारिश ने खोली सड़क निर्माण की पोल कौंधियारा/करछना,हिसं। शासन की ओर से लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई सड़क की गुणवत
Gangapar News: शासन की ओर से लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई सड़क की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। करछना क्षेत्र के धरवारा चौराहे से हरिजन बस्ती तक करीब 700 से 800 मीटर लंबी संपर्क सड़क, जिसका निर्माण लगभग तीन-चार वर्ष पहले कराया गया था, आज पूरी तरह जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। बारिश के बाद सड़क जगह-जगह टूटकर गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिनमें पानी भरा रहने से राहगीरों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के फिसलकर गिरने का डर हर समय बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि यही रास्ता हरिजन बस्ती और खेतों तक पहुंचने का मुख्य मार्ग है।
किसानों की मजबूरी में इसी उखड़ी सड़क से ट्रैक्टर और अन्य कृषि वाहन गुजरते हैं, जिससे सड़क की हालत और खराब होती जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसका खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता प्रशांत सिंह, मोहन हरिजन, बहादुर हरिजन, मुन्नालाल हरिजन समेत अन्य ग्रामीणों ने सड़क की तत्काल मरम्मत कराकर आवागमन सुचारु करने की मांग की है।
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