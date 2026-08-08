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Gangapar News: पहुंचीं आठ शिकायतें, मौके पर एक का समाधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: सैदाबाद। उतरांव थाने में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस में फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के सामने शिकायतें दर्ज कराईं। समाधान दिवस मे

Gangapar News: पहुंचीं आठ शिकायतें, मौके पर एक का समाधान

Gangapar News: उतरांव थाने में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस में फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के सामने शिकायतें दर्ज कराईं। समाधान दिवस में कुल आठ शिकायतें पहुंचीं। इनमें अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित रहीं। अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित कर्मचारियों को मौके पर जाकर जांच कर नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस में पहुंचे कई फरियादियों ने बताया कि उनकी समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। कुछ शिकायतकर्ताओं का कहना था कि वह इससे पहले भी कई बार समाधान दिवस में अपनी शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है।

इससे फरियादियों में नाराजगी भी देखने को मिली।अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिलाया। वहीं, प्राप्त आठ शिकायतों में से एक का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित राजस्व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। समाधान दिवस निर्धारित समय से पहले एक बजे तहसील कर्मियों की अनुपस्थित में खत्म हो गया। बाद में आए फरियादी अपनी शिकायते नहीं दर्ज करा सके।इस मौके पर नायब तहसीलदार देवेंद्र सिंह, एसआई राम औतार यादव समेत क्षेत्र के लेखपाल, राजस्वकर्मी और बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे।

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