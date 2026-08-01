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Gangapar News: पुलिया बनाने की मांग को लेकर तहसील में हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: हुल्का माइनर पर पुलिया बनाए जाने की मांग को लेकर हुल्का पसियान बस्ती के लोगों ने तहसील पर किया हंगामा मेजा। दोपहर एक बजे के लगभग संपूर्ण समाधान दिवस

पुलिया बनाने की मांग को लेकर तहसील में हंगामा
पुलिया बनाने की मांग को लेकर तहसील में हंगामा

Gangapar News: दोपहर एक बजे के लगभग संपूर्ण समाधान दिवस में उस समय हड़कम्प की स्थिति हो गई, जब हुल्का गांव की पसियान बस्ती से पहुंचे दो दर्जन से अधिक लोगों ने बेलन नहर की हुल्का माइनर पर पुलिया बनाए जाने की मांग को लेकर जेई के खिलाफ नारे लगाने लगे। लोगों को हल्ला-गुल्ला सुन वहां मौजूद रहे एसडीएम अजीत प्रताप सिंह व एसीपी बृजेश पाठक ने बेलन नहर के जेई नवरतन व एसडीओ अरविन्द कुमार को मौके पर बुलाकर पूछा तो दोनो इंजीनियरों ने बताया कि माइनर पर पुलिया बनाई जानी है, लेकिन इस समय बनाने पर हुल्का माइनर में सिंचाई का पानी बंद करना पड़ेगा, जो ठीक नहीं है।

किसानों की फसल पर प्रभाव

पानी बंद करने पर सैकड़ों एकड़ धान की फसल सूख सकती है, कुछ किसान अभी धान की रोपाई कर रहे हैं। जेई ने बताया कि जिस जगह पुलिया का निर्माण होना है, वह किसी किसान की जमीन है, जिसका मामला एसडीएम कोर्ट में दाखिल है। समस्या का समाधान होने पर पुलिया का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दोनों इंजीनियरों की बात सुन हल्ला-गुल्ला कर रहे हुल्का पसियान बस्ती के लोग तहसील सभागार से बाहर चले गए।

बस्ती के निवासियों की परेशानी

पसियान बस्ती के महेशकुमार, नीरज, राम फुलेला, कन्हैयालाल, जयशंकर, अमर बहादुर, जितेन्द्र कुमार ने बताया कि बस्ती के सामने पुलिया न होने से लोगों को माइनर पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बेलन नहर की हुल्का माइनर पर पुलिया बनाने की मांग कब की गई?
बेलन नहर की हुल्का माइनर पर पुलिया बनाने की मांग संपूर्ण समाधान दिवस में की गई।
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