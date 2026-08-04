Gangapar News: भारतगंज में गूंजी या हुसैन और या अली की सदाएं
Gangapar News: भारतगंज में मंगलवार को चेहल्लुम के मौके पर ताजियों का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस विभिन्न मोहल्लों से होते हुए कर्बला पहुंचा, जहां अमन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। जुलूस में बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए और सुरक्षा के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहा।
Gangapar News: भारतगंज, हिसं। चेहल्लुम के मौके पर मंगलवार को कस्बा भारतगंज में अकीदत के साथ ताजियों का जुलूस निकाला गया। या हुसैन और या अली की सदाओं से पूरा कस्बा गूंज उठा। विभिन्न मोहल्लों से निकले सैकड़ों ताजिए निर्धारित मार्गों से होते हुए पहाड़ी स्थित कर्बला पहुंचे, जहां फातिहा पढ़कर मुल्क में अमन, भाईचारे और तरक्की की दुआ मांगी गई।गारोपुर, गाड़ीवान, कटरा, मोहम्मद अली रोड, जुबेर नगर, चिकान, कदम रसूल और धुनियान मोहल्लों से निकले ताजियों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। जुलूस शुक्रवारी बस अड्डा, त्रिमुहानी, मंगलवारी बाजार और पुराना सागर तालाब होते हुए कर्बला पहुंचा।
शुभम केशरी उर्फ डंकू एवं उनकी टीम ने जुलूस का स्वागत करते हुए हजारों चॉकलेट भेंट की।जुलूस के दौरान मांडा थाना प्रभारी अनिल वर्मा, भारतगंज चौकी प्रभारी हर्ष कुमार तथा डीसीपीसी कमेटी प्रभारी अलाउद्दीन पुलिस बल के साथ पूरे समय मुस्तैद रहे। भीड़ और यातायात को देखते हुए एहतियातन भरारी-राजापुर मार्ग पर वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया। देर शाम सभी ताजिए सकुशल अपने-अपने मोहल्लों में वापस पहुंचे।
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