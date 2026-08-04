Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: भारतगंज में गूंजी या हुसैन और या अली की सदाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: भारतगंज में मंगलवार को चेहल्लुम के मौके पर ताजियों का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस विभिन्न मोहल्लों से होते हुए कर्बला पहुंचा, जहां अमन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। जुलूस में बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए और सुरक्षा के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहा।

भारतगंज में गूंजी या हुसैन और या अली की सदाएं
भारतगंज में गूंजी या हुसैन और या अली की सदाएं

Gangapar News: भारतगंज, हिसं। चेहल्लुम के मौके पर मंगलवार को कस्बा भारतगंज में अकीदत के साथ ताजियों का जुलूस निकाला गया। या हुसैन और या अली की सदाओं से पूरा कस्बा गूंज उठा। विभिन्न मोहल्लों से निकले सैकड़ों ताजिए निर्धारित मार्गों से होते हुए पहाड़ी स्थित कर्बला पहुंचे, जहां फातिहा पढ़कर मुल्क में अमन, भाईचारे और तरक्की की दुआ मांगी गई।गारोपुर, गाड़ीवान, कटरा, मोहम्मद अली रोड, जुबेर नगर, चिकान, कदम रसूल और धुनियान मोहल्लों से निकले ताजियों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। जुलूस शुक्रवारी बस अड्डा, त्रिमुहानी, मंगलवारी बाजार और पुराना सागर तालाब होते हुए कर्बला पहुंचा।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: परंपरागत ताजिया जुलूस निकाल शब्बेदारी का किया आयोजन

शुभम केशरी उर्फ डंकू एवं उनकी टीम ने जुलूस का स्वागत करते हुए हजारों चॉकलेट भेंट की।जुलूस के दौरान मांडा थाना प्रभारी अनिल वर्मा, भारतगंज चौकी प्रभारी हर्ष कुमार तथा डीसीपीसी कमेटी प्रभारी अलाउद्दीन पुलिस बल के साथ पूरे समय मुस्तैद रहे। भीड़ और यातायात को देखते हुए एहतियातन भरारी-राजापुर मार्ग पर वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया। देर शाम सभी ताजिए सकुशल अपने-अपने मोहल्लों में वापस पहुंचे।

ये भी पढ़ें:या हुसैन की सदाओं के बीच निकला चेहल्लुम का मातमी जुलूस
ये भी पढ़ें:Nainital News: याद-ए-हुसैन पर नैनीताल में निकला ताजियों का जुलूस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bharatganj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।