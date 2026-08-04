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Gangapar News: गश्त बढ़ाएं, थाने परिसर को लकदक रखें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: घूरपुर, पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने देर रात घूरपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों का अवलोकन किया, सीसीटीएनएस कार्यालय की कार्यशैली जांची और आवश्यक रखरखाव के लिए निर्देश दिए। पुलिस कर्मियों को गश्त करने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

गश्त बढ़ाएं, थाने परिसर को लकदक रखें
गश्त बढ़ाएं, थाने परिसर को लकदक रखें

Gangapar News: घूरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया सोमवार की देर रात्रि लगभग बारह बजे अचानक घूरपुर थाने पहुंचे तो पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। इस बीच पुलिस आयुक्त ने थाना कार्यालय के अभिलेखों की बारीकी से जांच की और रख रखाव के लिए निर्देशित करते हुए पेंडिंग मुकदमों के बारे में विधिवत जानकारी ली।सोमवार की देर रात्रि लगभग बारह बजे अचानक बिना किसी सूचना के नवागत पुलिस आयुक्त प्रयागराज पीयूष मोर्डिया घूरपुर थाने पहुंच गए। पुलिस आयुक्त के थाने पहुंचने के बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। सबसे पहले पुलिस आयुक्त थाने के कार्यालय पहुंचे वहां मौजूद दीवान अजय सिंह से अभिलेखों का अवलोकन किया और कार्यालय में अभिलेखों को रख रखाव को लेकर निर्देशित किया।

ये भी पढ़ें:Prayagraj News: नवांगतुक पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने सोमवार की देर रात करीब पौने 11 बजे घूरपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। अचानक पुलिस आयुक्त के थाने पहुंचने से पुलिस कर्मियों की बेचैनी बढ़ गई। पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने निरीक्षण के दौरान जीडी कार्यालय पर उपस्थित पुलिस कर्मचारियों से अभिलेखों के साफ-सफाई, रख रखाव व सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली का गहन परीक्षण किया।

इसके बाद थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय पहुंचे वहां रखे कंप्यूटर आदि के रख रखाव और कार्यशैली को बारीकी से देखा। इस बीच उनकी नजर सीसीटीएनएस के कमरे के ऊपर गई तो बारिश का सीलन देख उन्होंने उसके मरम्मत के लिए तत्काल रिपोर्ट भेजने के लिए आदेशित किया। उन्होंने मेस और पुलिस कर्मियों के रहने वाले बैरक आदि का भी निरीक्षण किया। थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्र और थाने के अन्य जिम्मेदार लोगों से थाने के अंदर साफ सफाई बेहतर रखने की बात कही। पुलिस आयुक्त ने कार्यालय में जीडी रजिस्टर,ड्यूटी रजिस्टर आदि का खुद अवलोकन किया। इस बीच थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मियों को रात्रि में गश्त करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि यदि किसी कर्मी के द्वारा लापरवाही की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

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