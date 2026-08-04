Gangapar News: गश्त बढ़ाएं, थाने परिसर को लकदक रखें

Gangapar News: घूरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया सोमवार की देर रात्रि लगभग बारह बजे अचानक घूरपुर थाने पहुंचे तो पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। इस बीच पुलिस आयुक्त ने थाना कार्यालय के अभिलेखों की बारीकी से जांच की और रख रखाव के लिए निर्देशित करते हुए पेंडिंग मुकदमों के बारे में विधिवत जानकारी ली।सोमवार की देर रात्रि लगभग बारह बजे अचानक बिना किसी सूचना के नवागत पुलिस आयुक्त प्रयागराज पीयूष मोर्डिया घूरपुर थाने पहुंच गए। पुलिस आयुक्त के थाने पहुंचने के बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। सबसे पहले पुलिस आयुक्त थाने के कार्यालय पहुंचे वहां मौजूद दीवान अजय सिंह से अभिलेखों का अवलोकन किया और कार्यालय में अभिलेखों को रख रखाव को लेकर निर्देशित किया।

इसके बाद थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय पहुंचे वहां रखे कंप्यूटर आदि के रख रखाव और कार्यशैली को बारीकी से देखा। इस बीच उनकी नजर सीसीटीएनएस के कमरे के ऊपर गई तो बारिश का सीलन देख उन्होंने उसके मरम्मत के लिए तत्काल रिपोर्ट भेजने के लिए आदेशित किया। उन्होंने मेस और पुलिस कर्मियों के रहने वाले बैरक आदि का भी निरीक्षण किया। थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्र और थाने के अन्य जिम्मेदार लोगों से थाने के अंदर साफ सफाई बेहतर रखने की बात कही। पुलिस आयुक्त ने कार्यालय में जीडी रजिस्टर,ड्यूटी रजिस्टर आदि का खुद अवलोकन किया। इस बीच थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मियों को रात्रि में गश्त करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि यदि किसी कर्मी के द्वारा लापरवाही की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।