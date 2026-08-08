Gangapar News: चरमराई बारा की बिजली आपूर्ति, आए दिन जल रहे ट्रांसफॉर्मर
Gangapar News: बारा, हिन्दुस्तान संवाद। बारा क्षेत्र के विभिन्न उप केंद्रों की लड़खड़ाई विद्युत ब्यवस्था सुधरने का
Gangapar News: बारा क्षेत्र के विभिन्न उप केंद्रों की लड़खड़ाई विद्युत ब्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाके के ट्रांसफॉर्मर बढ़ रहे ओवरलोड के कारण धू धू कर जल रहे हैं। इससे क्षेत्रीय उपभोक्ता परेशान हैं।
ग्रामीणों की समस्या
विद्युत उप केंद्र बारा अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहगरा के केवटान बस्ती का पच्चीस केवीए का ट्रांसफॉर्मर एक सप्ताह से जला है। बस्ती के लोग अंधेरे में रह रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा सूचना देने के बावजूद विभागीय अधिकारी मौन है।
ललई गांव का संकट
विद्युत उपकेंद्र जारी क्षेत्र के ग्राम पंचायत ललई गांव के लोग ट्रांसफार्मर जलने की समस्या से चार माह से जूझ रहे हैं। लगभग एक हजार की आबादी वाले ललई गांव में कुल चौरासी वैध कनेक्शन है। इसके लिए पच्चीस केवीए का ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि चार माह में आठ बार ट्रांसफार्मर जल चुका है। कभी कभी तो लगाते ही जल गया है।इस समय भी जला है। इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से कई बार की गई किंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
चिल्ला गौहानी की समस्या
विद्युत उपकेंद्र जारी के ग्राम पंचायत चिल्ला गौहानी में भी पच्चीस केवीए का ट्रांसफॉर्मर कई दिनों से जला है। इसके कारण उपभोक्ता परेशान हैं। इसी तरह भीटा उपकेंद्र के नगरवार का ट्रांसफॉर्मर भी धू धू कर जल गया है। विभाग को सूचना दी गई है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि आए दिन ट्रांसफॉर्मर जलने से बरसात के मौसम में काफी परेशानी हो रही है।
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