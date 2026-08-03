Gangapar News: अघोषित विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं में आक्रोश

Gangapar News: बारा तहसील में शासन द्वारा विद्युत उप केंद्रों की संख्या में इजाफा किया गया है इसके बावजूद बारा क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पटरी नहीं आ रही है। विद्युत आपूर्ति नियमित न होने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं में आक्रोश है। जिला पंचायत सदस्य बृजेश कुमार यादव ने बताया कि काफी समय पहले तक विद्युत उप केंद्र गौहनिया से लगभग 25 किमी दूर लालापुर तक एवं शंकरगढ़ से ही विद्युत आपूर्ति की जाती थी किन्तु जर्जर तार के कारण आए दिन विद्युत आपूर्ति बाधित रहती थी।इस समस्या के समाधान के लिए शासन द्वारा भीटा, बारा, नारीबारी और लालापुर में उपकेंद्र बना कर एवं जर्जर तारों को बदल कर विद्युत आपूर्ति सुधारने का नाकामयाब प्रयास किया गया।गोबरा

तरहार के नरेद्र बहादुर सिंह ने बताया कि लालापुर से आने वाले बसहरा फीडर की लाइन आए दिन खराब रहती है। इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतान पड़ता है।इसी तरह उप केंद्र गौहनिया के तरहार फीडर की लाइट कब चली जाएगी कोई पता नहीं है। कमोवेश बारा उपकेंद्र का भी यही हाल है।जसरा , बारा के उपभोक्ता लो वोल्टेज का रोना रो रहे हैं। सबसे खराब स्थिति ट्रांसफार्मर जलने पर होती है। ग्राम पंचायत चिल्ला गौहानी में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर कई दिनों से जला हुआ है। इस गर्मी और उमस के मौसम में बिजली न होने से लोगों की हालत खराब है। बताया कि अघोषित विद्युत कटौती और ट्रिपिंग के कारण लोग अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। क्षेत्र में बिजली को लेकर आक्रोश भी बढ़ता‌ जा रहा है।