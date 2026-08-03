Gangapar News: बिजली उपकेन्द्रों की हालत जानने पहुंचे एसडीओ, उपकेन्द्र शुक्लपुर व औता की सीटी खराब मेजा। तहसील क्षेत्र के विभिन्न उपकेन्द्रों से उपभोक्ताओं के दी ज

Gangapar News: तहसील क्षेत्र के विभिन्न उपकेन्द्रों से उपभोक्ताओं के दी जा रही बिजली की आपूर्ति अनियमित बनी हुई है। उपभोक्ता जब भी बिजली कर्मचारियों से बिजली की बार-बार आवाजाही का कारण पूछते हैं, तो बिजली कर्मचारी उपकेन्द्र पर अधिक बिजली लोड होने की बात कह कर इतिश्री कर लेते हैं। नवागत एसडीओ उरुवा रिंकू सेठ सोमवार को बिजली उपकेन्द्रों का हाल जानने के लिए अपने टीम के साथ निकल पड़े, सबसे पहले वह औता बिजली उपकेन्द्र पहुंच गए, वहां कर्मचारियों ने बताया कि पांच एमवीए की सीटी काफी दिनों से खराब हैं, जिससे बिजली लोड कितना आ रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है।

बिजली फाल्ट की समस्या कर्मचारियों की शिकायत पर एसडीओ ने कहा कि जल्द ही ट्रांसफार्मर की सीटी बदलवा दी जाएगी। औता उपकेन्द्र का निरीक्षण करने के बाद वह शिवपुरा उपकेन्द्र गए, वहां बिजलीघर में पहुंंच मशीनों के रखरखाव व कर्मचारियों की उपस्थिति सहित अन्य जानकारी ली। बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली दिए जानें का निर्देश है, जबकि कर्मचारी इससे अधिक 24 घंटे तक बिजली दे रहे हैं। बताया कि वह बिजली उपकेन्द्र विजिट पर इसलिए निकले हैं, ताकि उपकेन्दों में जो कमी हो उसे दुरूस्त करा लिया जाए।

किसानों की समस्याएं बताया कि विभिन्न गांवों के उपभोक्ता उनसे शिकायत करते हैं, कि बिजली फाल्ट की वजह से उन्हें बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को निर्देशित कर रखा है कि बिजली फाल्ट होने पर वह तत्काल मौके पर पहुंच बिजली फाल्ट दुरूस्त कर बिजली का संचालन करें, किसी भी उपभोक्ता को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताया कि क्षेत्र के विभिन्न गांवों में स्थित सरकारी नलकूपों के संचालन के बारे में बताया कि उन्हें पर्याप्त बिजली दी जा रही है, जबकि किसानों की बातों को सच माना जाए तो पर्याप्त बिजली न मिलने से धान की रोपाई नहीं हो पा रही है।