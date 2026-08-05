Gangapar News: विद्युत उपकेन्द्र करनाईपुर में विद्युत व्यवस्था धड़ाम

Gangapar News: विद्युत उपकेन्द्र करनाईपुर में विद्युत व्यवस्था धड़ाम
Gangapar News: करनाईपुर। क्षेत्र के विद्युत उपकेन्द्र करनाईपुर की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी
Gangapar News: क्षेत्र के विद्युत उपकेन्द्र करनाईपुर की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली आपूर्ति 24 घंटे मात्र तीन से चार घंटे बिजली मिल पा रही है। उमस भरी गर्मी व मच्छरों के कारण रातों में नीद हराम हो गयी है। जबकि बरसात भी हो गयी है कोई मशीन भी नही चल रही है और ओवरलोड की समस्या भी समाप्त हो गया है इसके बावजूद भी विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उक्त संबंध में जेई बृजेश कुमार ने बताया कि सोमवार को देर रात पेड़ गिर गया था मंगलवार को रात में कोई फाल्ट हो गया था।
जिसे ठीक करा दिया गया है अब विद्युत व्यवस्था सुचारु रुप से चल रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।