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Gangapar News: विद्युत उपकेन्द्र करनाईपुर में विद्युत व्यवस्था धड़ाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: करनाईपुर। क्षेत्र के विद्युत उपकेन्द्र करनाईपुर की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी

Gangapar News: विद्युत उपकेन्द्र करनाईपुर में विद्युत व्यवस्था धड़ाम

Gangapar News: क्षेत्र के विद्युत उपकेन्द्र करनाईपुर की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली आपूर्ति 24 घंटे मात्र तीन से चार घंटे बिजली मिल पा रही है। उमस भरी गर्मी व मच्छरों के कारण रातों में नीद हराम हो गयी है। जबकि बरसात भी हो गयी है कोई मशीन भी नही चल रही है और ओवरलोड की समस्या भी समाप्त हो गया है इसके बावजूद भी विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उक्त संबंध में जेई बृजेश कुमार ने बताया कि सोमवार को देर रात पेड़ गिर गया था मंगलवार को रात में कोई फाल्ट हो गया था।

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जिसे ठीक करा दिया गया है अब विद्युत व्यवस्था सुचारु रुप से चल रही है।

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