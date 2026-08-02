Gangapar News: आठ दिन से नए ट्रांसफॉर्मर की राह ताक रहे ग्रामीण
Gangapar News: दिघिया गांव के सोनकर और मांझी बस्ती में पिछले आठ दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली नहीं मिल रही है। उमसभरी गर्मी में उपभोक्ता परेशान हैं और विभागीय अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह समस्या लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है।
Gangapar News: पिछले आठ दिनों से ट्रांसफार्मर ध्वस्त होने से दिघिया गांव के सोनकर व मांझी बस्ती के उपभोक्ताओं को उमसभरी गर्मी में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मांडारोड विद्युत उपकेंद्र से संबंधित दिघिया ग्राम पंचायत के दिघिया गांव के सोनकर व मांझी बस्ती का 25 केवीए का ट्रांसफार्मर पिछले आठ दिनों से खराब होने से बिजली की आपूर्ति बाधित है। बस्ती के रामबाबू, रामलाल मांझी, प्रियांशू सोनकर सहित तमाम लोगों ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को आनलाइन शिकायत कर जानकारी देने के बावजूद भी अभी तक ध्वस्त ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हो पाया। आठ दिन से बिजली गायब होने से बरसात की उमसभरी गर्मी में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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