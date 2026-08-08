Gangapar News: 14 घंटे गुल रही मांडा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों की बिजली

Gangapar News: तकनीकी गड़बड़ी के चलते मांडा क्षेत्र के तीन विद्युत उपकेंद्र के सैकड़ों गांवों की 14 घंटे लगातार गायब रही। बिजली के अभाव में पेयजल समूहों से पेयजल की आपूर्ति भी नहीं हो पायी , जिससे उमसभरी भीषण गर्मी में लोग बिजली , पानी के बिना रतजगा करने पर मजबूर रहे। मांडा क्षेत्र के मांडारोड, हाटा, सुरवांदलापुर और उमापुर पंप कैनाल के लिए बिजली की आपूर्ति मिर्जापुर जनपद के जिगना उपकेंद्र से होती है। जिगना उपकेंद्र से शुक्रवार सायं छह बजे अचानक मांडा के सभी उपकेंद्रों की बिजली गायब हो गयी, जिससे संबंधित सैकड़ों गांवों की बिजली गायब हो गयी। शुक्रवार सायं गायब हुई बिजली पूरी रात ठीक नहीं हो पायी।

शनिवार सुबह नौ बजे कुछ फीडरों में आपूर्ति शुरु हुई, लेकिन मांडा ब्लॉक मुख्यालय से जुड़े मांडा खास सहित तमाम गांवों की बिजली शनिवार 11 बजे के बाद बहाल हुई। बिजली के अभाव में मांडा खास प्रथम , मांडा खास द्वितीय, राजापुर, धनावल आदि पेयजल समूहों से पेयजल की आपूर्ति भी ठप रही। मिर्जापुर जनपद में स्थित जिगना उपकेंद्र से अक्सर मांडा इलाके की बिजली इसी तरह रात रात भर गायब रहती है। मामले में मांडा रोड उपकेंद्र के एसडीओ अशोक कुमार का कहना है कि वे अपनी पूरी टीम के साथ रात भर जिगना उपकेंद्र में व्याप्त तकनीकी गड़बड़ी ठीक कराने का प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ कारणों से रात भर बिजली ठीक नहीं हो पायी। बताया कि बरसात के चलते इस तरह की तकनीकी गड़बड़ी होती ही रहती है।