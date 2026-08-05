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Gangapar News: ओवरलोड नाव से गंगा आरपार कर रहे लोग, हादसे की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: रामनगर, हिन्दुस्तान संवाद। मेजा तहसील क्षेत्र अंर्तगत मदरा गंगा घाट पर बना पांटून पुल जून

Gangapar News: ओवरलोड नाव से गंगा आरपार कर रहे लोग, हादसे की आशंका

Gangapar News: मेजा तहसील क्षेत्र अंर्तगत मदरा गंगा घाट पर बना पांटून पुल जून में ही हटा दिया गया था। जिसके कारण अब गंगा आरपार की यात्रा करने वाले लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। गंगा आरपार करने वाले लोग ओवरलोड नाव से यात्रा करने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रतिदिन सैकड़ों लोग लंबी दूरी को कम करने के लिए ओवरलोड नाव पर बैठ कर गंगा आरपार की यात्रा कर रहे हैं,जिससे हादसे का अंदेशा बना रहता है।

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पुल निर्माण में देरी

गंगा आरपार करने वाले यात्रियों का कहना है कि हर साल मदरा मुकुंदपुर गंगा घाट पर निर्मित पांटून पुल समय के पहले ही हटा दिया जाता है। वहीं निर्धारित समय के बाद भी पांटून पुल का निर्माण कार्य शुरु नहीं शुरू नही किया जाता,जिसके कारण गंगा आरपार करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन गंगा आरपार करने वाले नौकरी पेशा लोगों अथवा सहालग की दिनों में गंगा आरपार जाने वाले लोगों के लिए 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा करने के बजाय लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लोग अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। मदरा गांव के समाजसेवी दिनेश चंद्र मिश्र,अधिवक्ता विष्णु सिंह,जनार्दन मिश्र,कृपा शंकर शुक्ल सहित अनेक लोगों ने बताया कि नाव से गंगा आरपार करने में कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है,लेकिन शासन/प्रशासन हर वर्ष पुल निर्माण में देरी कर पूर्व में हुए नाव दुर्घटनाओं की अनदेखी करता आ रहा है।

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सामान्य प्रश्न

गंगा आरपार करने में यात्रियों को क्या समस्याएं हो रही हैं?
यात्री ओवरलोड नाव से यात्रा करने को मजबूर हैं, जिससे हादसे का अंदेशा बना रहता है।
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