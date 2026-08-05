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Gangapar News: करछना में सबमर्सिबल चोर गिरोह का भंडाफोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: ●किशोर समेत चार गिरफ्तार, एक फरार कौंधियारा/करछना,हिसं।करछना थाना क्षेत्र में लगातार हो रही सबमर्सिबल चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए

Gangapar News: करछना में सबमर्सिबल चोर गिरोह का भंडाफोड़

Gangapar News: करछना थाना क्षेत्र में लगातार हो रही सबमर्सिबल चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक किशोर भी शामिल है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस के अनुसार, उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

चोरी की घटनाएं

रोकड़ी गांव निवासी दीपक पटेल के घर के सामने लगा सबमर्सिबल 27 जुलाई की रात चोरी हो गया था। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। इसके अगले दिन बरांव स्थित सांसद उज्ज्वल रमण सिंह के मंदिर परिसर से भी सबमर्सिबल चोरी होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी। मुखबिर की सूचना पर सबमर्सिबल बेचने जा रहे आरोपियों को पकड़ लिया गया। बरामद सबमर्सिबल की पहचान दीपक पटेल के चोरी हुए सबमर्सिबल के रूप में हुई।

गिरफ्तारी और कार्रवाई

करछना पुलिस ने बरांव निवासी सलमान उर्फ बड़का, मधु का पूरा निवासी विजय उर्फ छोटा, धीरेंद्र भारतीया तथा एक किशोर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं बरांव निवासी आंशू सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी करछना रणविजय सिंह ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश जारी है।

सामान्य प्रश्न

करछना में सबमर्सिबल चोरी की घटनाएं कब से हो रही हैं?
करछना थाना क्षेत्र में लगातार हो रही सबमर्सिबल चोरी की वारदातों का खुलासा किया गया है।
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