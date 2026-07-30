Gangapar News: हाईवे पर मिले दो मासूम, पुलिस ने मां से मिलाया तो आंखें हुई नम

Gangapar News: उतरांव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर लावारिस हालत में मिले दो मासूम बच्चों को पुलिस ने तत्परता, संवेदनशीलता और सोशल मीडिया के उपयोग से सकुशल उनके परिजनों से मिलवा दिया। बच्चों को सुरक्षित देखकर उनकी माताओं की आंखें खुशी से नम हो गईं। परिजनों ने पुलिस टीम का आभार जताते हुए उसकी सराहना की। गुरुवार सुबह नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर दो बच्चे अकेले भटकते हुए मिले। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश नारायण सिंह की नजर बच्चों पर पड़ी। उन्होंने दोनों बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और तत्काल उतरांव पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची व दोनों बच्चों को सुरक्षित संरक्षण में लेकर उनकी पहचान कराने का अभियान शुरू किया। पुलिस ने बच्चों की तस्वीरें और आवश्यक जानकारी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर साझा की, जिसके बाद उनकी पहचान संभव हो सकी।पुलिस जांच में बच्चों की पहचान वंश और अमन के रूप में हुई। वंश की मां नेहा पत्नी स्व विशाल निवासी दुर्गापुर, जनपद वाराणसी तथा अमन की मां अनीता पत्नी स्व खूनखून निवासी लहुराडीह, थाना चेतगंज, जनपद वाराणसी हैं।पूछताछ में पता चला कि दोनों बच्चे लगभग दस दिन पहले जलालपुर स्थित अपनी बुआ के घर पढ़ाई के लिए आए थे। आरोप है कि गुरुवार तड़के किसी ने दोनों बच्चों को बाइक से लाकर नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर छोड़ दिया था। पुलिस मामले के इस पहलू की भी गंभीरता से जांच कर रही है। पहचान होने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर दोनों बच्चों को उनकी माताओं के सुपुर्द कर दिया।