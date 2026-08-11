Gangapar News: चक मार्ग की मिट्टी काटने और राजस्व टीम से अभद्रता पर चार नामजद
Gangapar News: कोरांव तहसील के ग्राम सिकरो में चार व्यक्तियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान और राजस्व टीम के काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने सरकारी चकमार्ग की मिट्टी काटी और अधिकारियों के साथ अभद्रता की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Gangapar News: कोरांव हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र के ग्राम सिकरो में सरकारी चकमार्ग संख्या 886 व 888 की मिट्टी काटकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा राजस्व टीम के साथ अभद्रता कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने चार व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।लेखपाल जाननंद की तहरीर पर सोमवार को कोरांव थाने में प्राथमिकी कराई गई। तहरीर के अनुसार उक्त चकमार्ग का सीमांकन एसडीएम कोरांव के आदेश पर एक जून 2026 को राजस्व व पुलिस टीम की उपस्थिति में किया गया था। शिकायतकर्ता विद्याकान्त ओझा की शिकायत पर पिछले 8 अगस्त को की गई जांच में पाया गया कि गांव के शिवशंकर ओझा पुत्र तेज प्रताप तथा उनके पुत्र बालेश्वर ओझा द्वारा चकमार्ग की लगभग तीन फीट मिट्टी काटकर अपने खेत में मिला ली गई है।
10 अगस्त को एसडीएम के निर्देश पर दोबारा मिट्टी भराई का कार्य कराने पहुंची राजस्व टीम के साथ अनूप ओझा व सतीश ओझा पुत्रगण रमाशंकर ओझा ने गाली-गलौज कर कार्य बाधित किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा व सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
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