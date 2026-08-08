Gangapar News: नवाबगंज में पुलिस ने परखी सुरक्षा व्यवस्था
Gangapar News: प्रमुख चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश (फोटो) नवाबगंज। थाना नवाबगंज क्षेत्र में चेहल्लुम पर्व को सकुशल ए
Gangapar News: थाना नवाबगंज क्षेत्र में चेहल्लुम पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। शनिवार को पुलिस उपायुक्त गंगानगर ने कस्बे के प्रमुख चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस उपायुक्त ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान भीड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाए और आम लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए। इस दौरान एसीपी सोरांव श्यामजीत प्रमिला सिंह, इंस्पेक्टर नवाबगंज पंकज अवस्थी भी मौजूद रहे।
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