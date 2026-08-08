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Gangapar News: कांवर यात्रा को लेकर पुलिस सतर्क, मार्ग की सफाई नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: सैदाबाद। सावन माह में चल रही कांवर यात्रा को लेकर इलाकाई पुलिस सतर्क है। कांवरियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस की निगरा

कांवर यात्रा को लेकर पुलिस सतर्क, मार्ग की सफाई नहीं
कांवर यात्रा को लेकर पुलिस सतर्क, मार्ग की सफाई नहीं

Gangapar News: सावन माह में चल रही कांवर यात्रा को लेकर इलाकाई पुलिस सतर्क है। कांवरियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। कांवरियों के आवागमन वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग कर यातायात व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।हालांकि, कांवर यात्रा शुरू होने के बाद भी कई स्थानों पर कांवर मार्ग की समुचित सफाई नहीं होने से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग के किनारे जगह-जगह कूड़ा-कचरा और गंदगी दिखाई दे रही है। कुछ स्थानों पर सड़क किनारे उगी झाड़ियां भी राह में परेशानी का कारण बन रही हैं।

कांवरियों के आवागमन को देखते हुए स्थानीय लोगों ने मार्ग की नियमित सफाई कराने, जलभराव वाले स्थानों पर व्यवस्था करने और रात में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कांवरिए पैदल गुजरते हैं, ऐसे में मार्ग की साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है।पुलिस की ओर से कांवरियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर निगरानी की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की सतर्कता के साथ यदि संबंधित विभाग मार्ग की सफाई पर भी ध्यान दे तो कांवरियों को काफी राहत मिलेगी।

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