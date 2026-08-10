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Gangapar News: आज रहेगी सात घंटे की बिजली कटौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: फूलपुर। फूलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के फीडर प्रतापपुर, जलालपुर, भोपतपुर, बादशाहपुर आदि में 11 अगस्त

Gangapar News: आज रहेगी सात घंटे की बिजली कटौती

Gangapar News: फूलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के फीडर प्रतापपुर, जलालपुर, भोपतपुर, बादशाहपुर आदि में 11 अगस्त को सुबह 11 से सायं छह बजे तक विद्युत कटौती रहेगी। यह जानकारी देते हुए एसडीओ विद्युत ने बताया कि आउटगोइंग फीडर बदलने के कार्य को देखते हुए आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान असुविधा होने पर उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की।

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