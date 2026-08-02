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Gangapar News: करछना लेखपाल संघ के अध्यक्ष बने अनूप त्रिपाठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: तहसील करछना में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। अनूप त्रिपाठी ने अध्यक्ष पद पर आकाश कुमार को तीन मतों से हराया। अन्य पदों पर भी निर्विरोध चुनाव हुए। नए अध्यक्ष ने संगठन की एकजुटता बनाए रखने का आश्वासन दिया और लेखपालों की समस्याओं का समाधान करने का वचन दिया।

करछना लेखपाल संघ के अध्यक्ष बने अनूप त्रिपाठी
करछना लेखपाल संघ के अध्यक्ष बने अनूप त्रिपाठी

Gangapar News: तहसील करछना में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की स्थानीय कार्यकारिणी का चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर हुए मुकाबले में अनूप त्रिपाठी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आकाश कुमार को तीन मतों से पराजित कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। अनूप को 28 जबकि आकाश को 25 मत मिले। परिणाम घोषित होते ही समर्थक लेखपालों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। कार्यकारिणी के अन्य पदों पर सुमित कुमार (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), संदीप कुमार (कनिष्ठ उपाध्यक्ष), आशुतोष सिंह (मंत्री), अवनेंद्र कुमार (उप मंत्री), सौम्या पांडेय (कोषाध्यक्ष) और कोमल कुशवाहा (लेखा परीक्षक) निर्विरोध निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने संगठन की एकजुटता बनाए रखते हुए लेखपालों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और राजस्व कार्यों के पारदर्शी व त्वरित निस्तारण का भरोसा दिलाया।

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