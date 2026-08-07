Gangapar News: ओवरलोड वाहनों ने उजाड़ी गौहनिया-करछना मार्ग की सूरत

Gangapar News: गौहनिया से करछना जाने वाली सम्पर्क मार्ग इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है।बारिश के कारण सड़क के गहरे गड्डों में पानी भर गया है जिससे राहगीरों के लिए गड्डों की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। आए दिन दोपहिया वाहन चालक फिसलकर घायल हो रहे हैं और बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण के कुछ ही महीनों बाद क्षमता से अधिक वजन वाले ओवरलोड वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। भारी वाहनों के दबाव से सड़क की परतें उखड़ गई, किनारे टूट गए और जगह-जगह बड़े गड्ढे बन गए।

समय पर मैचिंग और मरम्मत नहीं होने से अब यह मार्ग लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। इसी सड़क से दर्जनों गांवों के हजारों ग्रामीण, किसान, व्यापारी, स्कूली छात्र-छात्राएं और स्कली बसें प्रतिदिन आवागमन करती हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि एनटीपीसी से फ्लाई ऐश और खनिज अन्य भारी सामग्री लेकर निकलने वाले ओवरलोड डंपरों और ट्रकों की लगातार आवाजाही ने लोक निर्माण विभाग की इस सड़क को पूरी तरह जर्जर कर दिया है। उनका कहना है कि इस सड़क की भार क्षमता सामान्यतः 8 से 10 टन तक थी, जबकि इस पर 20 से 70 टन तक वजन वाले वाहन दौड़ाए जा रहे हैं, इसके बावजूद संबंधित विभागों ने ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की। बारिश के दौरान गड्डों में जलभराव से दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ गया है।