Gangapar News: गंगा का जलस्तर बढ़ने के बावजूद ओवरलोड नावों का संचालन जारी

Gangapar News: मांडा के डेंगुरपुर गंगा घाट पर बने 95 पीपे का पुल टूटने के बाद सरकारी स्टीमर के अलावा विभिन्न गंगा घाटों से ओवरलोड नावों का सिलसिला जारी है। ओवरलोड व मानकविहीन नावों के चलते कभी बड़ी घटना घटित हो सकती है। मांडा क्षेत्र को भदोही जनपद के विभिन्न गांवों को जोड़ने के लिए बना 95 पीपे का पांटून पुल हर साल बरसात के पहले ही सरकारी निर्देश पर तोड़ दिया जाता है। पीपे का पुल टूटने के बाद डेंगुरपुर से राहगीरों को सरकारी स्टीमर से गंगापार कराया जाता है। भदोही जनपद के धनतुलसी, कुबेर तुलसी, छेछुहा आदि दर्जनों गांवों के तमाम व्यवसायी व मांडा रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग प्रतिदिन आते जाते हैं।

मांडा क्षेत्र के भी तमाम लोग पर्यटन स्थल सीतामढ़ी सहित भदोही जनपद के विभिन्न गांवों में गंगापार करके प्रतिदिन आते जाते हैं। एक स्टीमर कम होने से क्षेत्र के बादपुर , बामपुर , महेवा कला, डेंगुरपुर आदि तमाम गंगा घाटों से तमाम छोटी नाव भी सवारियां लादकर गंगापार कराती हैं। इन दिनों गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इन नावों और सरकारी स्टीमर में पर्याप्त दोपहिया वाहनों के साथ ओवरलोड सवारियां भरी जाती हैं। ओवरलोड व मानकविहीन नावों के संचालन से कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। गंगा घाट के किनारे मांडा की ओर काफी ऊंचा किनारा होने और प्लेटफार्म मिट्टी से फिसलन भरा होने के कारण अक्सर दोपहिया वाहन जमीन पर गिरते या मिट्टी में फंसे रहते हैं।