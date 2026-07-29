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Gangapar News: रेड ईगल पब्लिक स्कूल में मेधावियों का सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: बोर्ड परीक्षा के टॉपरों सहित जेईई, नीट एवं सीयूईटी में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। सैदाबाद। क्षेत्र के भिउरा स्थित र

Gangapar News: रेड ईगल पब्लिक स्कूल में मेधावियों का सम्मान

Gangapar News: क्षेत्र के भिउरा स्थित रेड ईगल पब्लिक स्कूल परिसर में बुधवार को मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, जेईई, नीट एवं सीयूईटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। विद्यालय के मेधावी छात्र-छात्राओं को मंच पर आमंत्रित कर स्मृति चिह्न, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। हाईस्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को विशेष रूप से नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक निदेशक सर्वेश पाण्डेय ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।

कठिन परिश्रम, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच ही विद्यार्थियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। पूरे समारोह के दौरान विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मेधावियों का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सम्मान किया गया, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिली। कार्यक्रम का समापन सभी सफल विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हुआ।

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