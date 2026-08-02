Gangapar News: शिक्षा के मंदिर को बनाया जा रहा है राजनीति का केंद्र: पयासी
Gangapar News: ग्राम पंचायत बेलहट में भाजपा की एक महिला पदाधिकारी के अटल आवासीय विद्यालय के निरीक्षण और बच्चों के साथ फोटो साझा करने के मामले में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। उन्होंने एसडीएम को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें अनधिकृत स्कूल प्रवेश की शिकायत की गई और कार्यवाही की मांग की गई।
Gangapar News: ग्राम पंचायत बेलहट में सरकार की अति महत्वाकांक्षी अटल आवासीय विद्यालय मे गुरुवार को भाजपा की एक महिला पदाधिकारी के निरीक्षण करने और बच्चों के साथ फोटो शेयर करने को लेकर शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस में सपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और डीएम को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को पांच को सौंपा। साथ ही विरोध भी जताया। सपा के प्रमोद मिश्र पयासी के नेतृत्व में दिये गए ज्ञापन में कहा गया है कि भाजपा महिला नेत्री ने स्कूल में कक्षा के दौरान विद्यालय में जाकर वीडियो और रील के माध्यम से शिक्षा के मंदिर की मर्यादा को लगातार तार तार किया जा रहा है।
विद्यालय निरीक्षण जैसे शब्द सोशल मीडिया पर डालकर यह दर्शाया जा रहा है कि मैं निरीक्षण के लिए अधिकृत हूं। जबकि ऐसा लिखना स्कूल की व्यवस्था भंग करने जैसा है। ऐसे व्यक्तियों को अनाधिकृत रूप से स्कूल मे प्रवेश देने वाले विद्यालय प्रबंधन की जांच कराई जाए। यदि जल्द इसपर सुधार ना किया गया तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन के समय किसान नेता एवं सपा के जिला उपाध्यक्ष राजेश पांडेय, यादवेंदर अहीर, प्रकाश त्रिपाठी, अमित सिंह तथा शेखर यादव आदि मौजूद रहे।
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