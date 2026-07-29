Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: बीबीपुर से सिविल लाइंस तक बस सेवा शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: करनाईपुर। क्षेत्र के ग्रामसभा सराय गम्भीर दास उर्फ बीबीपुर से सिविल लाइन्स जाने वाले ग्रामिणों

Gangapar News: बीबीपुर से सिविल लाइंस तक बस सेवा शुरू

Gangapar News: क्षेत्र के ग्रामसभा सराय गम्भीर दास उर्फ बीबीपुर से सिविल लाइन्स जाने वाले ग्रामिणों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो अभियान के तहत ग्राम परिवहन योजना के अन्तर्गत नई बस का संचालन पूर्व मण्डल अध्यक्ष बहरिया राकेश शुक्ला ने हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। यह बस प्रतिदिन सुबह सात बजे बीबीपुर से चलकर बहरिया, सिकन्दरा, कमलानगर, फाफामऊ से होते हुए सिविल लाइन्स के लिए प्रस्थान करेगी। सायं चार बजे सिविल लाइन्स से वापस बीबीपुर के लिए आएगी। इस बस के संचालन से ग्रामिणों के लिए शहर आने-जाने में सुविधा होगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bus Service

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।