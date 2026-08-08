Gangapar News: दरवाजे पर गंदगी फेंकने से मना करने पर पीटा, केस
Gangapar News: मऊआइमा। पडोसी उसके दरवाजे गंदगी फैलाते थे मना करने पर लाठी डंडा से पीट
Gangapar News: पडोसी उसके दरवाजे गंदगी फैलाते थे मना करने पर लाठी डंडा से पीट कर घायल कर दिए। घायल युवक ने तीन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम उधवपुर खगिया के मजरा मदरा निवासी जगदीश प्रसाद पुत्र गुरुदीन का आरोप है कि पड़ोसी उसके दरवाजे पर गंदगी फैलाते हैं। आरोप है कि मना करने पर उसे लाठी डंडा से पीट कर जख्मी कर दिए। घायल जगदीश ने मऊआइमा थाना में पड़ोसी राकेश कुमार, हरिकेश, विकास कुमार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है।
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