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Gangapar News: जंगली मार्ग गड्ढा युक्त होने से राहगीरों की परेशानी बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: मांडा। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से जंगली मार्ग बेहद खराब और गड्ढा युक्त होने से राहगीरों को रात तो दूर, दिन में भी ऐसे रास्ते पर खत

Gangapar News: जंगली मार्ग गड्ढा युक्त होने से राहगीरों की परेशानी बढ़ी

Gangapar News: सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से जंगली मार्ग बेहद खराब और गड्ढा युक्त होने से राहगीरों को रात तो दूर, दिन में भी ऐसे रास्ते पर खतरा महसूस होता है। मांडा क्षेत्र के तमाम जंगली मार्ग गड्ढा युक्त होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्षेत्र के सोनबरसा गांव से बदौआ बेलन नहर मार्ग दूरी 12 किमी पूरी तरह जंगली रास्ता है। इस रास्ते से सैकड़ों वाहनों से तमाम लोग मांडा व कोरांव के बाजारों में आते जाते हैं। तमाम दुकानदार भी इसी रास्ते से प्रतिदिन अपने घर से दुकान और दुकान से देर शाम घर लौटते हैं।

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राहगीरों का कहना है कि जंगली क्षेत्र में पड़ने वाला यह मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त और गड्ढा युक्त है। बरसात के बाद गड्ढों में पानी भरे होने से दोपहिया वाहन चालकों को गड्ढों के दशा अनुमान न होने के कारण अक्सर वे बाइक सहित धराशायी होकर घायल हो जाते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि सूचना के बाद भी विभागीय अधिकारी और स्थानीय प्रशासन इस जंगली जर्जर सड़क की मरम्मत नहीं करा पा रहा है। मांडा उपरौध क्षेत्र के जंगली भूभाग में पड़ने वाले हाटा बनवारी खास, नयी दिल्ली लालगंज, हाटा लालगंज आदि तमाम मार्ग गड्ढा युक्त होने से राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तमाम सामाजिक संगठनों और ग्राम प्रधानों ने विभागीय अधिकारियों से क्षतिग्रस्त जंगली रास्ते के अविलंब मरम्मत कराने की जिला व स्थानीय प्रशासन से अपील की है।

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