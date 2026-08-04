Gangapar News: डिवाइडर से टकराकर अप्पे से भिड़ा टैंकर, दुकान में घुसा

Gangapar News: फूलपुर, हिन्दुस्तान संवाद। प्रयागराज-गोरखपुर राजमार्ग के प्रयागराज सीमा पर स्थित अगरा पट्टी गांव के पास बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। जौनपुर की ओर से आ रहा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होते हुए डिवाइडर पर चढ़ा, इसके बाद सड़क किनारे खड़े एक ऑटो को जोरदार टक्कर मारते हुए पास की एक दुकान में जा घुसा। इससे अफरातफरी मच गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ऑटो चालक घायल हो गया, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।फूलपुर कोतवाली अंतर्गत प्रयागराज-गोरखपुर राजमार्ग के अगरापट्टी गांव के सामने मंगलवार सुबह जौनपुर की तरफ से आ रहा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और फिर अप्पे को टककर मारते हुए निकट की एक दुकान में घुस गया।