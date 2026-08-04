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Gangapar News: डिवाइडर से टकराकर अप्पे से भिड़ा टैंकर, दुकान में घुसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: फूलपुर, प्रयागराज-गोरखपुर राजमार्ग पर अगरा पट्टी गांव के पास एक टैंकर अनियंत्रित होकर ऑटो से टकरा गया। टक्कर में ऑटो चालक घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि अधिक भीड़ नहीं थी, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य किया।

डिवाइडर से टकराकर अप्पे से भिड़ा टैंकर, दुकान में घुसा
डिवाइडर से टकराकर अप्पे से भिड़ा टैंकर, दुकान में घुसा

Gangapar News: फूलपुर, हिन्दुस्तान संवाद। प्रयागराज-गोरखपुर राजमार्ग के प्रयागराज सीमा पर स्थित अगरा पट्टी गांव के पास बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। जौनपुर की ओर से आ रहा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होते हुए डिवाइडर पर चढ़ा, इसके बाद सड़क किनारे खड़े एक ऑटो को जोरदार टक्कर मारते हुए पास की एक दुकान में जा घुसा। इससे अफरातफरी मच गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ऑटो चालक घायल हो गया, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।फूलपुर कोतवाली अंतर्गत प्रयागराज-गोरखपुर राजमार्ग के अगरापट्टी गांव के सामने मंगलवार सुबह जौनपुर की तरफ से आ रहा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और फिर अप्पे को टककर मारते हुए निकट की एक दुकान में घुस गया।

यद्यपि इस घटना से कोई जान माल की क्षति नहीं हुई फिर भी अप्पे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अप्पे चालक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यदि उस समय दुकान के सामने अधिक लोग मौजूद होते या टैंकर की रफ्तार थोड़ी और अधिक होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि समय रहते लोग वहां से हट गए और एक बड़ी जनहानि टल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया गया। हादसे के कारण कुछ देर के लिए एक लेन पर प्रयागराज-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा।

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